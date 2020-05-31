Стрілянина у Броварах: суд відправив під варту 11 затриманих

У Броварах тривають судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам стрілянини. Наразі ще двом її учасникам оголосили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Станом на сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 із них - оголошено про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - зазначається у повідомленні.

Як відомо, за фактом стрілянини розпочато три кримінальні провадження.

Вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. На місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи іще 39-ох встановлені.

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На 30 травня було оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, 21 особі.

Фото: пресслужба МВС