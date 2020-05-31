Стрілянина у Броварах: суд відправив під варту 11 затриманих
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Станом на сьогодні, 31 травня, працівники поліції затримали 30 осіб, причетних до правопорушення. 23 із них - оголошено про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід 11 особам – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави", - зазначається у повідомленні.
Як відомо, за фактом стрілянини розпочато три кримінальні провадження.
Вранці 29 травня у м. Бровари між житловими будинками сталася стрілянина між двома угрупованнями через перерозподіл пасажиропотоку. На місці працівники поліції затримали 11 учасників інциденту. Під час подальших оперативно-розшукових заходів затримано ще 17 правопорушників. Особи іще 39-ох встановлені.
На 30 травня було оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України, 21 особі.
Фото: пресслужба МВС