Власники "італійських" бусів відтепер сплачують ввізне мито - голова Закарпатської ОДА

Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив, що наразі власники бусів сплачують мито з італійських товарів і тільки тоді в'їжджають на територію України. На Закарпатті таким чином створили прецедент наповнення держбюджету.

Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами на КПП “Тиса”.

“Сьогодні на Закарпатті ми створили прецедент: перші “італійські” буси декларують товари, які ввозять на територію України, сплачують кошти в “Ощадбанку” та вже так виїжджають із території митного пункту “Тиса”. В результаті домовленості з перевізниками була встановлена єдина сума — вона становить 0,55 євроцента за 1 кг товару”, - сказав Петров.

Він уточнив Петров, сьогоднішня акція на кордоні була організована через дане ним доручення від 27 травня. “Мною було надано доручення правоохоронним органам, прокуратурі, СБУ посилити контроль за переміщенням так званих “італійських” бусиків, які через пункт пропуску Захонь-Чоп прибувають на територію України з італійського напрямку” - пояснив Петров.

За його словами, блокування міжнародного пункту пропуску “Тиса” відбулося саме через вимогу декларування товарних груп, які перевозилися так званими італійськими бусами.

“Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок. Як мені доповідали керівники правоохоронних органів, схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження. Масштаб та обсяг ухилення від сплати митних платежів вражає – це до 12 тис. тонн на рік, зокрема, через МП “Тиса” проходить в середньому на рік 4000 тонн. Це ті обсяги, які мають бути розмитнені, а платежі надійти в бюджет. На ці гроші нині виконуються ініціативи Президента щодо великого будівництва шкіл, доріг, дитячих садків,” - наголосив Петров.

Зараз, за його словами, з перевізниками досягнута домовленість. “Ми формуємо нову культуру виплати коштів, які передбачені митними правилами. Усі розуміють, що досі діяли певні корупційні семи, які формували незаконні обсяги обігових коштів у кишені певних осіб, а не в бюджеті держави” - наголосив Петров.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 31 травня, на КПП Тиса перевізники заблокували рух, вони відмовлялися в'їжджати на територію України, декларуючи товари та сплачуючи мито.