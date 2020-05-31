На високогір'ї Карпат падає сніг

На високогір'ї Карпат від ранку падає сніг.

Про це у Facebook повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, який знаходиться в колишній обсерваторії Білий Слон, що на горі Піп Іван.

"Значне погіршення погодних умов у високогір'ї. Станом на 07:30 31.05.2020 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, обмежена видимість до 20 м. Падає сніг. Вітер південно-західний 14-15 м/с. Пориви до 20. Температура повітря -4°С.", - зазначається у повідомленні.

Гора Піп Іван - одна з найвищих вершин Українських Карпат, її висота 2020,5 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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Як повідомляв Укрінформ, 26 травня у високогір'ї Карпат теж йшов сніг - місцями були замети висотою до 40 см.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112