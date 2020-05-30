Стрілянина у Броварах: суд почав процедуру визначення запобіжного заходу 21 затриманому

Броварський суд у суботу почав процедуру визначення запобіжного заходу для 21 затриманого в результаті перестрілки у Броварах Київської області.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook.

"Зараз у Броварському суді починається процедура визначення запобіжного заходу для 21 затриманого у вчорашніх кримінальних розборках. Поліція і прокуратура вимагають для всіх затриманих тітушок запобіжного заходу у вигляді безальтернативного арешту на два місяці", - написав він.

За його словами, поліція на сьогодні визначила більше 60-ти учасників перестрілки включаючи замовників.

"Частина з них намагається сховатися. Але це їм не вдасться. Всіх знайдемо і передамо до суду для визначення міри і ступеня вини кожного", - підкреслив Геращенко.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у Броварах сталася перестрілка між угрупованнями за розділ пасажиропотоку. Поліція за фактом події розпочала 4 провадження.

Правоохоронці затримали 28 учасників перестрілки. Особи ще 39 встановлено.

Дії учасників стрілянини у Броварах додатково кваліфіковані як замах на вбивство двох і більше осіб.

У МВС повідомили, що керівник поліції Вінницької області відсторонений від виконання обов'язків, а його заступник і керівник оперативної служби - звільнені.