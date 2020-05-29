Стрілянина у Броварах: Поліції вже відомі організатори, їм оголосять підозри

Поліції відомі організатори перестрілки у Броварах, невдовзі їм оголосять підозри.

Про це повідомив під час свого виступу у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Особи, які дозволили собі організувати молодих людей, вони нам зрозумілі, і їм будуть оголошені підозри", - сказав він.

За словами Геращенка, учасники перестрілки з Вінниччини мали отримати винагороду за участь у протистоянні у Броварах у розмірі 800 грн за день.

"Скоріше за все, не було в планах застосовувати зброю, але як завжди буває у спектаклях, зброя, яка висить на стіні, вистрілює. За все це доведеться відповідати і організаторам, і виконавцям", - резюмував посадовець.

Як повідомлялося, 29 травня вранці у Броварах сталася стрілянина між двома угрупуваннями через розподіл пасажиропотоку. Поліція за фактом події розслідує вже 4 провадження.

Правоохоронці затримали 28 учасників перестрілки. Наразі вони перебувають у СІЗО. Особи іще 39-х встановлені.

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30 травня до суду направлять клопотання про обрання затриманих запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

У поліції поінформували, що за напрямком "Бровари-Київ" працює маршрут 701, який обслуговує броварське ТОВ "Союзавто", та маршрут 706 ТОВ "Євроавтоальянс", власниками якого є підприємці з Києва. Під час проведення оперативних заходів поліція встановила, що правопорушники приїхали зі зброєю до Броварів вранці, 29 травня, у період із 6:30 до 7:00 години з боку Києва.

Після стрілянини озброєні чоловіки відразу зникли з місця події на автомобілях, які поліція оперативно оголосила в розшук.

Дії учасників перестрілки у Броварах додатково кваліфіковано як замах на вбивство двох і більше осіб.

Також у МВС повідомили, що керівника поліції Вінницької області відсторонено від виконання обов'язків, а його заступника та керівника оперативної служби – звільнено.