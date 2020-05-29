Шестеро гірників травмувалися під час підйому з шахти на Кіровоградщині

Шестеро гірників травмувалися під час підйому з шахти на Кіровоградщині

Укрінформ
На Кіровоградщині через збій в системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній з шахт травмувалося шестеро осіб, поліція розслідує обставини події.

Про це інформує сектор комунікації поліції Кіровоградській області.

«Повідомлення про збій в системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній з шахт надійшло до поліції сьогодні, 29 травня, близько 7.30. За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні та перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на місце події негайно викликали рятувальників, які допомогли людям піднятися на поверхню.

Читайте також: На Харківщині військовий "ЗІЛ" в'їхав в опору мосту, є постраждалі

«У результаті пригоди тілесні ушкодження отримали шестеро громадян, яких каретою швидкої медичної допомоги доправили до лікувального закладу. Стан двох із них лікарі оцінюють як тяжкий», - поінформували у поліції.

За цим фактом інформацію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Фото: телеканал 24

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-