Шестеро гірників травмувалися під час підйому з шахти на Кіровоградщині

На Кіровоградщині через збій в системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній з шахт травмувалося шестеро осіб, поліція розслідує обставини події.

Про це інформує сектор комунікації поліції Кіровоградській області.

«Повідомлення про збій в системі підйомного механізму ліфтового обладнання на одній з шахт надійшло до поліції сьогодні, 29 травня, близько 7.30. За інформацією керівництва підприємства, робоча зміна, яка піднімалася зі штольні та перебувала всередині кабіни підйомника, не змогла вибратися на поверхню», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що на місце події негайно викликали рятувальників, які допомогли людям піднятися на поверхню.

«У результаті пригоди тілесні ушкодження отримали шестеро громадян, яких каретою швидкої медичної допомоги доправили до лікувального закладу. Стан двох із них лікарі оцінюють як тяжкий», - поінформували у поліції.

За цим фактом інформацію внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) ККУ.

Обставини події з’ясовують слідчі.

Фото: телеканал 24