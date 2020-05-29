На Харківщині військовий "ЗІЛ" в'їхав в опору мосту, є постраждалі

Про це кореспонденту Укрінформу розповів речник Міноборони в Харківській області Дмитро Чалий.

«Рухалася військова колона, і один з автомобілів, це був «ЗІЛ» з причепом, в’їхав в опору. Це поки попередня інформація. Постраждали троє людей, у них різні травми, але стан усіх задовільний», - сказав Чалий.

Він зазначив, що причини аварії встановлюватиме слідство, однак, за словами військових, може йтися про технічну несправність автомобіля, через яку водій втратив керування.

«На цій ділянці затяжний спуск і поворот... Можливо, через перегрівання відмовили гальма чи виникла ще якась несправність», — сказав Чалий.

В той же час поліція Харківщини повідомила про чотирьох постраждалих та два пошкоджених автомобілі.

«29 травня о 04:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Грушівка сталася аварія за участі вантажівок «УРАЛ» та «ЗІЛ». В результаті аварії травм зазнали 24-річний водій «УРАЛ», 31-річний водій «ЗІЛ», 30-річний пасажир та 21-річна пасажирка даного авто. Всі постраждалі були доставлені до районної лікарні», - йдеться у повідомленні.

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Наразі слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини аварії встановлюються.

Фото: Харків 1654/Telegram