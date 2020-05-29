ДБР розслідує смертельне ДТП за участю поліціянтів на Полтавщині

Державне бюро розслідувань розслідує обставини смертельної ДТП за участю поліціянтів на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба бюро у Telegram.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув працівник поліції", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 28 травня 2020 року близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань однієї з областей ДСР Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes Sprinter, на ділянці автодороги Київ-Харків не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет.

Унаслідок цього автомобіль перекинувся, а пасажир автомобіля (теж поліціянт) від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще один правоохоронець і цивільна особа отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до місцевої лікарні.