ДБР розслідує смертельне ДТП за участю поліціянтів на Полтавщині

ДБР розслідує смертельне ДТП за участю поліціянтів на Полтавщині

Укрінформ
Державне бюро розслідувань розслідує обставини смертельної ДТП за участю поліціянтів на Полтавщині.

Про це повідомляє пресслужба бюро у Telegram.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув працівник поліції", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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За попередньою інформацією, 28 травня 2020 року близько 16:30 старший сержант Управління стратегічних розслідувань однієї з областей ДСР Нацполіції, перебуваючи за кермом автомобіля Mercedes Sprinter, на ділянці автодороги Київ-Харків не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, після чого з’їхав у кювет.

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Унаслідок цього автомобіль перекинувся, а пасажир автомобіля (теж поліціянт) від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще один правоохоронець і цивільна особа отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до місцевої лікарні.

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