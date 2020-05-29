На Прикарпатті від COVID-19 помер лікар клініки медуніверситету

На Прикарпатті за останні 4 доби від коронавірусу померли 4 особи, серед них – 46-літній лікар клініки медуніверситету.

Про це на брифінгу 29 травня повідомила заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Марія Савка, передає кореспондент Укрінформу.

«За останні 4 дні ми маємо лабораторно підтверджені 4 летальні випадки від COVID. Це мешканці Калуського, Богородчанського, Долинського районів і міста Івано-Франківська. Серед них є лікар, Камінський Василь Юрійович, 1973 року народження. В Івано-Франківську він працював у Центрі клінічної медицини Івано-Франківського мед університету», - повідомила Марія Савка.

За її словами, лікар захворів 9 травня, лікувався амбулаторно. До Івано-Франківської ЦМКЛ його госпіталізували 13 травня, помер 27 травня.

За офіційною інформацією, на Прикарпатті за останні 4 доби зареєстровано 79 нових випадків коронавірсуної інфекції.

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З початку епідемії в області COVID-19 лабораторно підтвердили у 364 медиків, з них 9 медпрацівників померли. Серед них - 5 лікарів, 3 медсестри і 1 рентген лаборант. Найбільше медиків, а це 5 лікарів і одна медсестра, померли в Івано-Франківську.

Станом на 29 травня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 1360 випадків захворювання на корона вірусну інфекцію, з них 78 - летальні, 780 осіб одужали.

Загалом в Україні на сьогодні лабораторно підтверджено 22 811 випадків COVID-19. За добу - 429 нових випадків.