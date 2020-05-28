У центрі Дніпра, біля обласної держадміністраці та обласної ради, під гімн Української повстанської армії активісти підняли червоно-чорний прапор.

Про це повідомляє кореспондент Укріформу.

У Дніпрі на площі перед будівлями Дніпропетровської обласної державної адміністрації та обласної ради група активістів встановила флагшток, на якому під гімн УПА було піднято червоно-чорний прапор - символ визвольної боротьби українського народу за незалежність.

На урочистості були присутні близько двох сотень активістів та небайдужих городян.

Урочисту подію благословили священники ПЦУ, освятивши флагшток та прапор.

На флагштоці біля Дніпропетровської ОДА активісти підняли червоно-чорний прапор / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Після підняття прапора відбувся мітинг. Люди говорили, що під цим прапором нині на передовій воюють з російськими окупантами українські бійці. “Вони вважають його своїм, поряд із жовто-блакитним. І якщо на жовто-блакитний потрапляє кров, то він стає червоно-чорного кольору”, - говорили виступаючі.

Як повідомлялось, 23 квітня невідомі зняли червоно-чорний прапор з ракети, розташованої поблизу хабу "Медіапростір", також відомого як Парк ракет. Тоді колишній народний депутат, керівник “Руху опору капітуляції” у Дніпрі Андрій Денисенко заявляв, що прапор зірвали за вказівкою голови Дніпропетровської обласної ради. Удруге червоно-чорний прапор зірвали зі штабу “Руху опору капітуляції” - приміщення “Медіапростору" у травні. Обласна влада каже, що не проти прапора, але для його встановлення на певному місці потрібні ще й громадські слухання. Активісти не стали чекати і самостійно встановили спершу фундамент, а потім і флагшток з прапором.