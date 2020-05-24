Запоріжжя та Житомир долучились до акції "Стоп реванш"

Запоріжжя долучилось до всеукраїнської акції "Стоп реванш". На Майдані Героїв, попри карантин, зібралось близько двох сотень активістів та мешканців міста, які не згодні з політикою Президента України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Акція проходить більш ніж у 30 містах України. Основна мета - акцентувати увагу на році правління Президента Зеленського, адже ми вважаємо, що цей рік, м'яко кажучи, був невдалим. На нашу думку, цей рік був роком відступу, роком реваншу. Те, що відбувається у владних ешелонах, - нам не подобається", - прокоментував організатор акції у Запоріжжі Дмитро Харьков.

Акція «Стоп реванш» у Запоріжжі / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

До представників "Руху опору капітуляції" доєднались активісти "Демократичної сокири" та "Національного корпусу". Як вважають представники націоналістів, головним «надбанням» першого року президентства Зеленського є реванш проросійських сил та повернення прибічників експрезидента Віктора Януковича.

"У нас є питання до діючого Президента: що ще не продав брат Єрмака (очільника Офісу Президента Андрія Єрмака з ред.)? Хто керує судами? На які поступки піде пан Президент, аби бути з Росією?", - звернувся до мітингувальників керівник місцевого осередку "Демократичної сокири" Олександр Лебідь.

"Рух опору капітуляції "виступив з ініціативою створення широкого оргкомітету "Стоп реванш" та закликав сформувати єдиний список вимог та план дій.

Акція «Стоп реванш» пройшла також у Житомирі, де її учасники зібралися на майдані С.П. Корольова біля будівлі облдержадміністрації, повідомляє «Демократична сокира. Житомир» у Facebook.

В опублікованому відео видно, що учасники акції в Житомирі з прапорами, транспарантом і плакатами пройшли пішохідною вулицею Михайлівською, виконуючи Гімн України.

Як повідомляв Укрінформ, акція «Стоп реванш» розпочалася на столичному Майдані Незалежності.

Напередодні організатори акції оприлюднили вимоги до влади. Серед них – припинити «політику капітуляції на умовах Кремля», звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців і волонтерів, покласти край політичним переслідуванням патріотів, припинити «наступ на українську мову» та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення нашої держави з НАТО і ЄС.

20 травня виповнився рік роботи на посаді Президента Володимира Зеленського.

29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.