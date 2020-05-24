Учасники акції "Стоп реванш" прийшли під будинок Зеленського
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Декілька тисяч учасників зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади і заспівали гімн України. Ситуація спокійна. Наразі учасники акції виступають на мітингу біля будинку. Зокрема, виступає ексдепутат Тетяна Чорновол.
Акція «Стоп реванш» у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
Паркан навколо будинку по вулиці Грушевського, 9А обклеїли плакатами з символікою "Національного корпусу".
Перед цим на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", лунали українські патріотичні пісні.
Як повідомляв Укрінформ, організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.
Серед вимог учасників акції, зокрема, - припинити "політику капітуляції на умовах Кремля", звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити "наступ на українську мову" та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.
Поліція в неділю, 24 травня, посилила заходи безпеки у центрі Києва у зв’язку з масовою акцією.