Учасники акції "Стоп реванш" прийшли під будинок Зеленського

Учасники акції "Стоп реванш", що розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві, прийшли до будинку Президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського, щоб зачитати свої вимоги.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Декілька тисяч учасників зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади і заспівали гімн України. Ситуація спокійна. Наразі учасники акції виступають на мітингу біля будинку. Зокрема, виступає ексдепутат Тетяна Чорновол.

Акція «Стоп реванш» у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Паркан навколо будинку по вулиці Грушевського, 9А обклеїли плакатами з символікою "Національного корпусу".

Перед цим на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: "Слава Україні – Героям слава", "Україна – понад усе", лунали українські патріотичні пісні.

Як повідомляв Укрінформ, організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.

Серед вимог учасників акції, зокрема, - припинити "політику капітуляції на умовах Кремля", звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити "наступ на українську мову" та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.

Поліція в неділю, 24 травня, посилила заходи безпеки у центрі Києва у зв’язку з масовою акцією.