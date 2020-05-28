Пожежа в одеському коледжі: Хаєцького відпустили на поруки депутатів

Одеський апеляційний суд відпустив на поруки депутатів поета і громадського діяча Андрія Хаєцького, якого підозрюють у причетності до масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Застосувати запобіжний захід у вигляді взяття на поруки народними депутатами Сергієм Колебошиним та Анатолієм Урбанським", - зачитав ухвалу суддя.

Також суд постановив звільнити Хаєцького з-під варти негайно.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року о 10:12 на третьому поверсі 6-поверхового будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Троїцькій, 25, спалахнула пожежа. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30. Підрозділами ДСНС було врятовано та евакуйовано 40 людей.

22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи Андрія Хаєцького. Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України), а також у переховуванні від правоохоронних органів.

Раніше прокуратура Одеської області повідомляла, що Хаєцький, який перебував на посаді заступника директора з адміністративно-господарської роботи до 02.12.2019, переховувався від правоохоронних органів та суду, у зв’язку з чим був оголошений у розшук.

За словами адвоката Юлії Токаєвої весь цей час Хаєцький працював в організації при департаменті освіти та науки Одеської ОДА, тож про переховування не йдеться.

Також адвокат повідомила, що слідчим були направлені три повістки на адресу, де (як було достеменно відомо органам досудового розслідування) Хаєцький не проживає і тому отримати повістки не мав змоги. Дві з них були на одну й ту саму дату - 10 березня - і запрошували свідком, третя повістка була взагалі без дати.

За інформацією Токаєвої, підозра Хаєцькому була внесена до ЄРДР 18 травня, а 21 травня вони разом із підзахисним без виклику прийшли до слідчого. Їм надали повідомлення про підозру, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, додатки на 224 аркушах. Наступного дня Токаєва з Хаєцьким прийшли до суду. Суддя під звукозапис сказав, що знає зміст документів і знає, що відповідальною за пожежну безпеку була інша працівниця коледжу - Тетяна Фоміч.

За інформацією, яку розмістила у Facebook одеська журналістка і громадська діячка Олена Ротарі, Хаєцький написав заяву про звільнення з коледжу за місяць до пожежі, 4 листопада, за станом здоров'я (переніс операцію на серці). Звільнили його з 18 листопада.

Адвокат Токаєва подала апеляцію, яку 28 травня розгляне Одеський апеляційний суд. Також у кількох містах України, зокрема в Одесі і Києві, на 28 травня плануються акції на підтримку Хаєцького.