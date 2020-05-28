Пожежа в одеському коледжі: під МВС - акція на підтримку Андрія Хаєцького

Під будівлею Міністерства внутрішніх справ у Києві проходить акція на підтримку поета і громадського діяча Андрія Хаєцького, якого звинувачують у причетності до пожежі в одеському коледжі.

Її учасники скандують: «Свободу Андрію Хаєцькому», - це гасло написане і на одному з їхніх плакатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це акція солідарності з нашими друзями в Одесі. Ми зібралися для того, щоб підтримати поета, волонтера, активіста Андрія Хаєцького», - заявляють активісти.

За їхніми словами, на момент пожежі Хаєцький не обіймав жодної посади в коледжі - за два тижні до цього передав усі справи наступнику.

«Він абсолютно не причетний до тих звинувачень, які наразі є», - стверджують активісти.

Під МВС проходить акція на підтримку Андрія Хаєцького / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

Крім того, вони наголошують, що у Хаєцького хворе серце, і перебування у СІЗО може мати фатальні наслідки для його здоров’я і життя.

Одеський апеляційний суд розглядає скаргу на рішення про двомісячне тримання Андрія Хаєцького в СІЗО.

Оголошення про розгляд справи є на сайті суду.

Згідно з ним, справу про тримання під вартою розглядатимуть судді Толкаченко О.О., Джулай О.Б., Копіца О.В.

Інтереси Хаєцького представляє його адвокат Юлія Токаєва.

Водночас під будівлею суду, незважаючи на сильний дощ, зібралися одесити, які хочуть висловити підтримку Хаєцькому.

Відеотрансляцію з місця вів користувач Facebook В'ячеслав Грубий.

До залу суду запросили журналістів. Один із присутніх народних депутатів заявив, що готовий взяти Хаєцького на поруки.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня Київський районний суд Одеси ухвалив рішення про взяття під варту на два місяці без права внесення застави колишнього заступника директора з адміністративно-господарської роботи коледжу Андрія Хаєцького. Його підозрюють у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, внаслідок чого виникла пожежа, яка спричинила загибель людей, а також майнову шкоду в особливо великому розмірі (ч. 2 ст. 270 КК України), а також у переховуванні від правоохоронних органів.

Його адвокат Юлія Токаєва подала апеляцію. Захисниця заперечує, що її підзахисний ховався від правосуддя: він працював в організації при департаменті освіти та науки Одеської ОДА і добровільно, без виклику, приходив до слідчого, а потім у суд. Крім того, він звільнився з коледжу за місяць до пожежі за станом здоров'я.

Український ПЕН-клуб оприлюднив заяву із закликом звільнити Хаєцького зі слідчого ізолятора.

Пожежа у 6-поверховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Троїцькій, 25, виникла 4 грудня 2019 року о 10:12 на третьому поверсі. Підрозділами ДСНС було врятовано та евакуйовано 40 людей. Унаслідок пожежі загинули 16 осіб, постраждали 30.

27 травня Український ПЕН-клуб оприлюднив заяву із закликом звільнити Хаєцького зі слідчого ізолятора.