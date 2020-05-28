У Полтаві застрелився директор еколого-натуралістичного центру - ЗМІ

У Полтаві у власному автомобілі застрелився директор обласного еколого-натуралістичного центру.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина".

"27 травня, близько 8-ї години вечора, у власному авто Hyundai Santa Fe на вул. Івана Мазепи, 42, застрелився 56-річний директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру", - йдеться у повідомленні.

Як інформує видання із посиланням на "достовірні джерела", чоловік застрелився із зареєстрованої дрібнокаліберної рушниці. Смертельний постріл він спрямував собі в рот. У передсмертній записці він написав коди до банківських карток, попросив пробачення і попрощався.