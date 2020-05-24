Колишній гравець «Металіста» покінчив життя самогубством

Мільян Мрдакович грав за харківську команду в сезоні-2005/06.

Колишній футболіст харківського «Металіста» Мільян Мрдакович наклав на себе руки у віці 38 років. Трагедія трапилася 22 травня в Белграді, повідомляє sportskacentrala.com.

Мрдакович вистрілив собі в голову з пістолета в присутності своєї дівчини, яка потім викликала поліцію. На місці події поліція лише констатувала смерть колишнього футболіста.

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Сербський нападник виступав за «Металіст» в сезоні-2005/06. За українську команду футболіст зіграв 28 матчів в чемпіонаті України, в яких забив 7 голів.

Також Мрдакович грав за відомі європейські клуби, серед яких «Гент», «Зальцбург», АЕК. У 2008 році грав на Олімпіаді в складі олімпійської збірної Сербії. Форвард завершив кар'єру в 2017 році.