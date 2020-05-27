Аграрії Тернопільщини завдяки розпискам залучили майже 1,2 мільярда

Сільгоспвиробники Тернопільської області завдяки аграрним розпискам за три роки змогли залучити у виробництво 1,17 млрд грн.

Про це розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Тернопільської ОДА Володимир Стахів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Аграрні розписки в нашій області були впроваджені три роки тому. За цей час сільгоспвиробникам краю видано 1,17 млрд грн для ведення господарства», - розповів кореспонденту агентства директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів.

За його словами, Тернопільська область займає третє місце в Україні за кількістю впроваджених фінансових розписок та залучених від цього коштів. Всього ж з початку реалізації даного проєкту в області укладено 283 розписки, з яких використали 280. Лише цього року вже використано 110 розписок і надано 450 млн грн фінансової підтримки.

Зокрема, під урожай пшениці цього року видано 85 агророзписок на майже 355 млн грн.

Як повідомлялося, аграрна розписка – це документ, який фіксує безумовне зобов'язання боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити кошти кредитору в обмін на отримані матеріально-технічні чи фінансові ресурси.

Заставою є майбутній урожай, він може бути застрахований кредитором або боржником.

Також передбачено погашення заборгованості за аграрною розпискою з наступних врожаїв, якщо першого врожаю було недостатньо.

Є два види аграрних розписок: товарні та фінансові.

Як повідомляв Укрінформ, сільгоспвиробники вже залучили у розвиток аграрної галузі 1 млрд доларів фінансових ресурсів завдяки аграрним розпискам, які успішно діють в Україні з 2015 року.

За цей час 2 тис. фермерів отримали близько 4 тис. аграрних розписок.

Проєкт «Аграрні розписки в Україні» впроваджується Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом групи Світового банку, у партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні для отримання аграріями фінансування на поповнення оборотного капіталу, придбання техніки, висооякісного насіння та інших виробничих ресурсів.

До кінця 2020 року проєкт сприятиме залученню в український аграрний сектор за допомогою аграрних розписок фінансування в розмірі 0,5 млрд доларів.

На сьогодні проєкт працює в усіх областях України.