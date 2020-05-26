Зеленський змінив керівників 14 райдержадміністрацій у шести областях

Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації голів 14 районних державних адміністрацій - на Закарпатті, Житомирщині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині та Чернігівщині.

Відповідні розпорядження №349/2020-рп - №363/2020-рп опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив і одразу ж призначив іншого голову Середино-Будської РДА Сумської області.

Крім того, звільнено голів Міжгірської РДА Закарпатської області та Срібнянської РДА Чернігівської області.

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Водночас глава держави призначив голів Лугинської РДА Житомирської області; Краснопільської та Кролевецької РДА Сумської області; Борщівської, Бучацької, Козівської та Кременецької РДА Тернопільської області; Маньківської та Черкаської РДА Черкаської області; Козелецької та Срібнянської РДА Чернігівської області.