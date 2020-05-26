Зеленський змінив голову РДА на Чернігівщині

Зеленський змінив голову РДА на Чернігівщині

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області Валерія Щукіна.

Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.

"Звільнити Щукіна Валерія Миколайовича з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі.

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Іншим розпорядженням Президент призначив на цю посаду Євгена Соловйова.

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