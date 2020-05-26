Зеленський змінив голову РДА на Чернігівщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області Валерія Щукіна.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.
"Звільнити Щукіна Валерія Миколайовича з посади голови Менської районної державної адміністрації Чернігівської області у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі.
Іншим розпорядженням Президент призначив на цю посаду Євгена Соловйова.