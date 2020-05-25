Зеленський призначив голів восьми РДА
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Президент, зокрема, звільнив Ігоря Карімова з посади голови Полтавської РДА Полтавської області (розпорядження №338/2020-рп) та призначив на це місце Дмитра Романова (розпорядження №341/2020-рп).
Також глава держави призначив Олега Сліпця головою Троїцької РДА Луганської області (розпорядження №339/2020-рп), Антоніну Шарату - головою Братської РДА Миколаївської області (розпорядження №340/2020-рп), Олександра Зайчука - головою Корецької РДА Рівненської області (розпорядження №342/2020-рп), Володимира Діхтяра - головою Недригайлівської РДА Сумської області (розпорядження №343/2020-рп), Володимира Коваленка - головою Катеринопільської РДА Черкаської області (розпорядження №344/2020-рп), Дениса Камка - головою Городнянської РДА (розпорядження №345/2020-рп) та Олесю Кісленко - головою Прилуцької РДА (розпорядження №346/2020-рп) Чернігівської області.
Фото: Офіс Президента