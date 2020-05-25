Зеленський призначив голів восьми РДА

Зеленський призначив голів восьми РДА

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Укрінформ
Президент Володимир Зеленський провів кадрові ротації голів восьми районних державних адміністраціях Луганської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.

Президент, зокрема, звільнив Ігоря Карімова з посади голови Полтавської РДА Полтавської області (розпорядження №338/2020-рп) та призначив на це місце Дмитра Романова (розпорядження №341/2020-рп).

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Також глава держави призначив Олега Сліпця головою Троїцької РДА Луганської області (розпорядження №339/2020-рп), Антоніну Шарату - головою Братської РДА Миколаївської області (розпорядження №340/2020-рп), Олександра Зайчука - головою Корецької РДА Рівненської області (розпорядження №342/2020-рп), Володимира Діхтяра - головою Недригайлівської РДА Сумської області (розпорядження №343/2020-рп), Володимира Коваленка - головою Катеринопільської РДА Черкаської області (розпорядження №344/2020-рп), Дениса Камка - головою Городнянської РДА (розпорядження №345/2020-рп) та Олесю Кісленко - головою Прилуцької РДА (розпорядження №346/2020-рп) Чернігівської області.

Фото: Офіс Президента

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