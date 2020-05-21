Зеленський призначив голів трьох РДА на Луганщині, Тернопільщині та Харківщині
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив голів Кремінської районної державної адміністрації на Луганщині, Чортківської РДА на Тернопільщині та Печенізької РДА на Харківщині.
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті глави держави.
Згідно з розпорядженням №333/2020-рп Президент призначив Олега Клименчукова головою Кремінської РДА Луганської області; розпорядженням №334/2020-рп - Арсена Марчишака головою Чортківської РДА Тернопільської області, а розпорядженням №335/2020-р - Олександра Апостола головою Печенізької РДА Харківської області.
Фото: Офіс Президента