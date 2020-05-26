У Києві поховали одного із семи застрелених на Житомирщині

У Києві поховали кримського татарина, який воював на Донбасі і був одним із семи застрелених 22 травня біля ставка на Житомирщині.

Про це повідомляє телеканал АТR.

«26 травня на Лісовому цвинтарі у Києві попрощалися з Єскендером Османовим – 34-річним кримськотатарським волонтером, який боронив Україну у війні на Донбасі», - інформує АТR.

За повідомленням кримськотатарських активістів у соцмережі, Османова вбили 22 травня, під час трагедії в Житомирській області, коли орендар ставка розстріляв сімох знайомих, які приїхали з Києва порибалити в Новоселиці Попільнянського району.

Як повідомляв Укрінформ, вночі 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району Житомирсько області місцевий житель, орендар біля приватних ставків з мисливської рушниці смертельно поранив сімох людей. Серед загиблих - троє військовослужбовців Національної гвардії.