Керувати Кагарлицьким відділенням поліції доручили облуправлінню поліції

Після інциденту зі зґвалтуванням поліцейськими затриманої жінки керувати розформованим Кагарлицьким відділенням поліції доручили обласному управлінню поліції.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"За наказом начальника Головного управління Національної поліції у Київській області у Караглик відряджені представники обласного управління поліції, які здійснюватимуть керівництво місцевим відділом. Це – співробітники управління карного розшуку, слідчого управління та управління превентивної діяльності на чолі із радником начальника ГУНП Дмитром Литвином, який виконуватиме обов’язки начальника місцевої поліції. Їхнє завдання – організація роботи та забезпечення належної правоохоронної діяльності в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весь особовий склад Кагарлицького відділу поліції виведено поза штат для подальшої атестації кожного працівника.

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань здійснює досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки.

Раніше правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Як зазначається, окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції.

Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Наразі слідчі ДБР готують повідомлення про підозру затриманим та вирішують питання про обрання щодо них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії з метою отримання всіх доказів, а також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Фото: facebook/Кагарлицьке відділення поліції