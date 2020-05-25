У Франківську за тиждень не зафіксували жодного летального випадку від COVID-19

В Івано-Франківську за тиждень немає жодного летального випадку від коронавірусу.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків у Facebook.

«На щастя, вже тиждень немає летальних випадків від коронавірусу у міських лікарнях», - повідомив Марцінків.

За його інформацією, наразі у двох міських лікарнях, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, перебувають 173 пацієнти.

«В Центральну міську клінічну лікарню за вчорашній день поступило 7 пацієнтів, у Міську клінічну лікарню №1 – 1 пацієнт. У реанімації у ЦМКЛ є 8 пацієнтів, у важкому стані – 4 (на сіпапах), у реанімації МКЛ 6 пацієнтів, на сіпапах – троє. Можна говорити, що маємо позитивну тенденцію спаду захворюваності», - зазначив мер Івано-Франківська.

Він додав, що лікарі двох медзакладів найближчим часом отримають доплати за квітень, оскільки підписані необхідні пакети з НСЗУ.

Загалом в Івано-Франківську лабораторно підтверджено 378 випадків захворювання на коронавірус, з них 29 - летальні. Станом на 25 травня на Прикарпатті зареєстровано 1281 випадок захворювання на COVID-19.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.