Символічну - у вигляді фотовиставки - Алею Героїв України відкрито біля волонтерського намету "Все для Перемоги", що на площі Свободи в центрі Харкова.

Подію кореспонденту Укрінформу прокоментував ініціатор акції, керівник Харківської організації "Сокіл" Валентин Дебелий.

"День Героїв України започатковано з ініціативи ОУН ще 1941 року. І хоча поки це не державне свято, ми вирішили нагадати харків'янам про земляків - Героїв України різних часів - від січових стрільців до воїнів Армії УНР, УПА, діячів ОУН і воїнів АТО/ ООС", - сказав Дебелий.

У Харкові на площі Свободи відкрили Алею Героїв України//Фото: Валентин Дебелий

Десяток інформаційних стендів, встановлених на площі, розповідають про героїв-земляків. Серед них є стенди, присвячені січовому отаману 17 століття Івану Сірку, ідеологу націоналізму Миколі Міхновському, ім'я якого пов'язують з ініціативою створення українського війська. Поруч - стенди з інформацією про воїнів АТО: 23-річному випускнику істфаку Харківського національного університету імені Каразіна Мирославу Мислі ("Мисливець"), який, будучи офіцером 93-й окремої механізованої бригади, загинув восени 2016 року в бою з окупантами поблизу Кримського Луганської області; 19-річному Святославу Горбенку ("Скельд"), який навчався на факультеті іноземних мов Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, добровольцем пішов на фронт, і 2016 року загинув у бою за Донецький аеропорт, прикриваючи бойового товариша.

Виставкова Алея Героїв України залишиться на площі до пізнього вечора, а потім її розмістять в офісі організації "Сокіл", де експозицію буде відкрито для всіх.

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Активісти "Сокола", за їхніми словами, планують реалізувати власний проєкт створення скульптурної Алеї Героїв України на меморіальному комплексі захисників України, який буде побудовано біля метро "Захисників України" в Харкові.

Порядок біля виставки забезпечує наряд поліції. Інцидентів немає.