З нагоди Дня Героїв на Луганщині вшанували бійців УНР

У селі Можняківка Новопсковського району військовослужбовці відділу прикордонної служби «Білолуцьк» Луганського загону разом із головою Білолуцької селищної ради та представниками організації Українських націоналістів долучилися до відзначення Дня Героїв.

Про це повідомила пресслужба Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України в Facebook.

«Захід відбувся біля Гайдамацькоої могили, де поховані бійці Запорозького корпусу армії УНР. Солдати цього підрозділу у 1918 році фактично виконували функції прикордонників, захищаючи терени Української Республіки в межах нинішньої Луганської області», - йдеться у повідомленні.

Представники організації Українських націоналістів наголосили, що ще до 1991 року на території України це свято відзначали підпільно, згодом воно набуло державного значення. У східних областях День героїв набув свого поширення з 2014 року. На сьогодні це свято відзначають по всій території України.

На завершення учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв Запорізького корпусу, Героїв Небесної сотні та усіх, хто загинув на сході України, захищаючи її терени від російської агресії та поклали квіти до могили.

Фото: ДПСУ