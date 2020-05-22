Чернишов перевірив об’єкти на Хмельниччині

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов у четвер, 21 травня, відвідав Хмельниччину, де ознайомився з будівництвом об’єктів, які реалізуються у межах програми «Велике будівництво» та за рахунок Державного фонду регіонального розвитку.

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону.

"Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов перебував у відрядженні в Хмельницькій області, під час якого ознайомився з будівництвом об’єктів, які реалізуються у рамках президентської програми «Велике будівництво» та за рахунок ДФРР і місцевих бюджетів", - йдеться у повідомленні.

Міністр також перевірив стан виконання завдань уряду, в тому числі щодо протидії поширенню COVID-19.

Чернишов відвідав два заклади освіти – загальноосвітню школу в селі Корчик Шепетівського району та дитячий садок в селі Давидківці Хмельницького району.

«Час для тотальної заміни цих об’єктів уже давно настав. Як запевняє облдержадміністрація, до 1 вересня відкриємо нову сучасну школу, яка прийме значно більшу кількість учнів, ніж стара будівля. На мій погляд, цей заклад має всі шанси, щоб бути введеним в експлуатацію саме цього року до 1 вересня. Голова ОДА відповідає за вчасне відкриття школи», – прокоментував побачене міністр.

Чернишов звернув увагу голови облдержадміністрації Дмитра Габінета на те, що до програми Президента «Велике будівництво» включено тільки один дитячий садок в області, що не відповідає базовій концепції «5 дитсадків – 5 шкіл – 5 спортивних закладів».

«Крім цього, має бути закладений паритет, будівництво соціальної інфраструктури повинно відбуватися не тільки на території області, а також в обласному центрі», – зауважив міністр.

Крім того, очільник Мінрегіону ознайомився із ходом будівництва стадіону «Центральний» у м. Старокостянтинові. Спортивна арена, розрахована на 2500 місць, будується з 2016 року і планується до здачі вже в цьому році. Загальна вартість проєкту - понад 30 млн грн.

Окрему увагу Чернишов звернув на об’єкти, які потребують фінансування з державного бюджету. Зокрема, він відвідав будівництво Палацу спорту у місті Хмельницький, перевірив хід капітального ремонту ділянки дороги обходу м. Хмельницького дороги державного значення М — 12 Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка (км 252+600-275+620), який планується завершити до кінця року.

«Вимушений констатувати, що виділені кошти на ремонт доріг область засвоює дуже повільно, при цьому темп, який вже анонсовано та якого треба дотримуватись, має бути збережений. Люди не можуть чекати роками, треба діяти швидко та відповідально», – зауважив міністр.

Під час підсумкової наради в облдержадміністрації Олексій Чернишов зазначив, що у 2020 році Хмельницькій області на реалізацію проєктів та програм регіонального розвитку з держбюджету виділено понад 216 млн грн за рахунок ДФРР.

"Я хочу бачити співпрацю всіх рівнів влади на Хмельниччині: голови облдержадміністрації, очільників міст, місцевих та районних адміністрацій. Тільки разом керівництво Хмельницької області досягне результатів як у будівництві, так і у боротьбі з коронавірусом", - сказав міністр.

Урядовець також звернув увагу чиновників на стан виплат 300% надбавок медикам, які працюють з COVID-19 в області. За його даними, місцеві медики тільки зараз почали отримувати надбавку за березень 2020 року.

Чернишов наголосив на необхідності збільшити кількість щоденних тестів на коронавірус, оскільки наразі в області робиться 200 тестів на добу, а потрібно як мінімум удвічі більше.

Як повідомлялося, програма «Велике будівництво», що передбачає масштабну розбудову інфраструктури України, стартувала з 1 березня і включає майже 380 об’єктів. Очікується, що в її межах буде відремонтовано 4 тисячі кілометрів доріг державного значення, на що передбачено понад 85 млрд грн. Також цього року в Україні мають побудувати чи реконструювати 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і придбати 100 шкільних автобусів.

Фото: adm-km.gov.ua