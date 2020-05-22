Прокуратура Луганщини складає реєстр потерпілих від агресії РФ

У прокуратурі Луганської області запроваджено реєстр фізичних та юридичних осіб, потерпілих від злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованій території або пов’язаних зі збройною агресією РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області. «Це надасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків та звернутися до суду для їх подальшого відшкодування. Веденням реєстру займається управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області», - йдеться в повідомленні. Як наголошується, законодавство забезпечує нерозголошення персональних даних. Читайте також: Бойовики встановили понад 150 протипіхотних мін біля автотраси на Луганщині - СБУ Громадяни, які зазнали шкоди від обстрілів, знищення, пошкодження або захоплення майна, можуть звернутися до прокуратури Луганської області (93408, Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 27). Крім того, звернення можна надсилати електронною поштою: zvernennia@lug.gp.gov.ua.