Прокуратура Луганщини складає реєстр потерпілих від агресії РФ
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.
«Це надасть змогу громадянам отримати відповідний процесуальний статус потерпілого, встановити розмір заподіяних збитків та звернутися до суду для їх подальшого відшкодування. Веденням реєстру займається управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області», - йдеться в повідомленні.
Як наголошується, законодавство забезпечує нерозголошення персональних даних.
Громадяни, які зазнали шкоди від обстрілів, знищення, пошкодження або захоплення майна, можуть звернутися до прокуратури Луганської області (93408, Сєвєродонецьк, вулиця Богдана Ліщини, 27).
Крім того, звернення можна надсилати електронною поштою: zvernennia@lug.gp.gov.ua.