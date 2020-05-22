Бойовики встановили понад 150 протипіхотних мін біля автотраси на Луганщині - СБУ

Служба безпеки України розслідує факт мінування бойовиками «ЛНР» ділянки поблизу лінії розмежування у районі селища Жолобок у Попаснянському районі.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

«Небезпечну зону площею 50 квадратних метрів виявили військовослужбовці інженерно-саперного підрозділу операції Об’єднаних сил. Під час її огляду слідчі СБУ зафіксували, що зловмисники встановили міни зі щільністю 4 одиниці на 1 квадратний метр. З місця події вилучено 157 протипіхотних мін ПМН-2», - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, засоби ураження були встановлені учасниками незаконних збройних формувань.

Як зазначається, дії терористів створили смертельно небезпечну зону поряд із автомобільною трасою і присадибними ділянками місцевих жителів.

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У межах кримінального провадження, розпочатого СБУ за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 258 КК (готування до терористичного акту), тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення та причетних осіб.

Як відомо, використання протипіхотних мін ПНМ-2, що їх має на озброєнні армія РФ, заборонено Оттавською конвенцією 1997 року

Фото: Пресслужба 3-го управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях