Суд оштрафував двох учасників сутичок у Нових Санжарах

Двом учасникам блокування транспорту в Нових Санжарах, які тракторами перегородили дорогу автобусу з евакуйованими з Китаю особами, суд призначив штрафи у 850 грн.

Про це повідомляє прокуратура Полтавської області.

"Новосанжарський районний суд Полтавської області затвердив дві угоди про визнання винуватості, укладені між процесуальним керівником у кримінальних провадженнях та учасниками масових заворушень, що відбулися в Нових Санжарах. Вироками суду двоє жителів Новосанжарського району визнані винними у блокуванні транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, тобто за ч. 1 ст. 279 КК України. Окрім цього, кожному з них призначене покарання у виді штрафу, а саме: 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вказані особи, усвідомлюючи свої дії, залишили два трактори на проїзній частині дороги, заблокувавши таким чином рух громадського та іншого транспорту.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 лютого літаком з китайського міста Ухань евакуювали 45 громадян України та 27 іноземців. Після огляду і прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Однак місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю. У сутичках між протестувальниками та правоохоронцями постраждали дев'ятеро поліцейських та один цивільний. Правоохоронці затримали 24 учасників заворушень. Згодом усіх, крім одного, відпустили.