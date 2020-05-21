Забруднення узбережжя після витоку дизпалива з танкера Delfi ліквідували

Забруднення морського узбережжя поблизу Одеси після витоку дизельного палива з танкера Delfi ліквідовано.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України".

"Забруднення було повністю ліквідовано. Стан поверхневих вод в районі розташування судна Delfi задовільний, витікання нафтопродуктів відсутні", - йдеться у повідомленні.

Раніше, у четвер, 21 травня, під час регулярного візуального моніторингу акваторії співробітниками відділу екологічної безпеки Одеської філії ДП "АМПУ" було виявлено поряд з підтопленим судном Delfi видимі сліди нафтопродуктів.

Про виявлене забруднення було повідомлено територіальним підрозділам Державної екологічної інспекції. Відповідно до вимог "Порядку перевірки, взяття проб води та проведення їх аналізу", представники екологічної інспекції відібрали проби в районі судна Delfi, а співробітники Адміністрації Одеського морського порту здійснили відбір проб фонових показників якості води в районі пляжу "Дельфін", біля якого знаходиться судно.

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"Після закінчення процедур, необхідних для фіксації забруднення, ДП "АМПУ" було вжито заходів з недопущення поширення забруднення нафтопродуктами морської води. Бригада з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів дільниці портового флоту технічної служби ОФ ДП "АМПУ" обробила водну поверхню в місці забруднення сорбентом "Еконадін", - зазначили в АМПУ.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 22 листопада 2019 року штормові хвилі зірвали з якоря танкер Delfi, що перебував в акваторії порту Південний. Поряд з узбережжям Одеси танкер ліг на мілину. У пообідню пору 22 листопада членів екіпажу евакуювали і госпіталізували. З корпуса танкера, що зазнав пошкоджень при зіткненні з хвилеломом, стали витікати нафтопродукти.

Експерти Державної служби морського та річкового транспорту України вважають основними причинами аварії порушення з боку судновласника і капітана судна неготовність екіпажу діяти в складних погодних умовах та обмежену кількість на судні палива.

За фактом аварії судна Delfi, що зараз належить компанії "Фактор груп лімітед", триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.

Фото: uspa.gov.ua, dumskaya.net