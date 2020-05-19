На Сумщині суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора області

На Сумщині окружний адміністративний суд поновив на посаді люстрованого заступника прокурора області Дмитра Андрєєва, який отримає за вимушений прогул понад 1 мільйон гривень компенсації.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«19 травня 2020 року суд розглянув справу за позовом Дмитра Андрєєва до Офісу генерального прокурора, прокуратури Сумської області про визнання незаконним та скасування наказу, поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу. За результатом розгляду справи суд задовольнив позовні вимоги», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, суд визнав протиправним та скасував наказ генерального прокурора України від 23 жовтня 2014 року про звільнення Д. Андрєєва з посади заступника прокурора Сумської області і поновив його на згаданій посаді. Також він стягнув з прокуратури Сумської області на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу з 24 жовтня 2014 року по 19 травня 2020 року в загальній сумі 1 мільйон 156,5 тисячі гривень.

Судове рішення в частині поновлення Дмитра Андрєєва на посаді заступника прокурора Сумської області та стягнення на його користь місячного заробітку в сумі 17 448,48 грн підлягає негайному виконанню.

Суд також зобов`язав Офіс генерального прокурора невідкладно відкликати з Міністерства юстиції України відомості про застосування до Д. Андрєєва заборони, передбаченої частиною 3 статті 1 Закону України «Про очищення влади» для виключення таких відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення згаданого закону.

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2014 року Дмитро Андрєєв разом з прокурором Сумської області Володимиром Петровим були звільнені з органів прокуратури з позбавленням права займати посади строком на 10 років на підставі закону України «Про очищення влади» (люстрацію). Ним, зокрема, забороняється займати певні високі посади на державній службі особам, які обіймали сукупно не менше одного року визначені законом посади на державній службі у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року.

Конституційний суд України визнав закон про люстрацію відповідним до Конституції.

Водночас 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, що звільнення державних службовців на підставі згаданого закону призвело до порушення їхніх прав. У лютому 2020 року це рішення набрало чинності.