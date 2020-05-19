На Житомирщині встановлюють осіб, які контактували з хворими на COVID-19 листоношами

На Житомирщині наразі встановлюють коло осіб, що контактували із трьома працівницями «Укрпошти», у яких лабораторно підтвердили коронавірус.

Про це на брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вони перебувають на амбулаторному лікуванні, їхній стан задовільний і не потребує стаціонарного лікування. На жаль, є багато контактних осіб, їх зараз визначають і за ними також буде амбулаторне спостереження. У випадку клінічних проявів вони будуть при потребі госпіталізовані на стаціонарне лікування, і, відповідно, проводитиметься ПЛР-діагностика», - зазначив Суслик.

COVID-19 лабораторно підтвердили у трьох працівниць «Укрпошти» у селі Левків Житомирського району. Вони розносили селянам пенсії.

Одна із інфікованих співає у церковному хорі і, будучи вже хворою, відвідувала церкву.

Поштове відділення у селі Левків наразі працює в обмеженому доступі.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині підтверджено 573 випадки коронавірусу, 187 людей одужали, а 12 померли.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків. З початку епідемії одужало 5632 особи, 548 померли.