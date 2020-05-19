На Житомирщині за добу від COVID-19 одужали 38 осіб

На Житомирщині за минулу добу, 18 травня, від COVID-19 одужало 38 хворих.

Про це повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко у Facebook.

«За даними обласного лабцентру, одужали 38 жителів Бердичева, Коростеня, Малина та Коростишева», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 17 інфікованих одужали у Бердичеві, 16 – у Коростені, 4 – у Малині та 1 – у Коростишеві.

Крім того, в області лабораторно підтвердили 9 нових випадків коронавірусу, з яких 3 у Житомирі, 5 – у Коростишеві та 1 – в Андрушівському районі.

Загалом на Житомирщині лабораторно підтверджено 573 випадки коронавірусу. Найбільша кількість заражень спостерігається в Житомирі – 192 людини, Коростені – 100 та Бердичеві – 92.

З початку пандемії в області від COVID-19 одужало 187 людей, померли - 12.