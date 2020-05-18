На Буковині вперше за довгий час не зафіксували смертей через COVID-19

Протягом минулої доби на Буковині вперше за довгий час не зафіксовано летальних випадків через коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної держадміністрації.

"За добу на Буковині вперше за довгий час не зафіксовано летальних випадків через коронавірус", - йдеться у повідомленні.

Натомість, зазначили в ОДА, 17 травня у Чернівецькій області одужали ще 25 осіб, вони двічі отримали негативний результат тесту.

Загалом від COVID-19 одужали 634 буковинці.

До лікарень вчора госпіталізували 10 осіб. Станом на сьогодні у лікарнях області перебувають 590 людей. Із них у 272 пацієнтів підтверджено коронавірус, решта – з підозрою. При цьому 62 пацієнти у важкому стані, з них у реанімаціях – 45, на апаратах штучної вентиляції легень – 6.

Також повідомляють, що за весь період епідемії у Чернівецькій області підтверджено 2713 випадків зараження коронавірусом, від ускладнень хвороби померли 110 людей.

Найбільше інфікованих у Чернівцях (939 осіб), Глибоцькому (430 осіб), Сторожинецькому (347 осіб), Кіцманському (216 осіб), Хотинському (178 осіб), Вижницькому (148 осіб) районах.

Найменше людей заразилися на Путильщині (22) та Кельменеччині (13).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужало 5276 осіб, 535 випадків летальних.