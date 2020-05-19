В Одесі готують демонтаж стіни та покрівлі будинку, де стався обвал

В Одесі, де вдень 18 травня стався обвал частини житлового будинку, тривають підготовчі роботи для демонтажу стіни та покрівлі будівлі.

Про це повідомляє ДСНС

Зазначається, що всього залучено 264 людей та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС 106 чоловік особового складу та 23 одиниці техніки у тому числі 2 кінологічні розрахунки.

18 травня о 16:21 в Одесі по вул. Торгова, 20 сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку 1890 року забудови з мансардою на 30 квартир.

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З будинку евакуювали 8 мешканців, у тому числі 2 дітей. Попередньо жертв та постраждалих немає.