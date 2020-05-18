Жителям зруйнованого одеського будинку обіцяють тимчасове житло

Жителям будинку в Одесі, який сьогодні частково обвалився, міська влада надасть тимчасове житло.

Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех, повідомляє пресслужба відомства.

"Зараз ми чекаємо на повернення людей додому. Після проведення необхідних дій вони будуть перевезені до визначеного мерією місця тимчасового проживання", - сказав Бех.

За інформацією поліції, постраждалих унаслідок руйнування будинку немає. Обвал стався у чотирьох квартирах, і на той момент нікого з їхніх мешканців удома не було.

Водночас, як пише Думская, міський голова Одеси Геннадій Труханов заявив, що компанія-забудовник "допоможе з розселенням людей, оскільки існує загроза обрушення будинку".

Як повідомлялося, 18 травня в Одесі по вул. Торгова, 20 сталося обрушення частини будівлі чотириповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир. У ньому проживало 17 осіб.