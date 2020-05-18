Обвал будинку в Одесі: поліція розповіла подробиці

Внаслідок обрушення частини будівлі в Одесі, за попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Про це інформує пресслужба МВС у Telegram.

В Одесі впала частина житлового будинку / Фото: Думская

«Обрушення частини будівлі в Одесі: попередньо, жертв та постраждалих немає. З будинку виведено 8 мешканців, у тому числі 2 дітей», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що частково було пошкоджено 3 квартири (4-й, 3-й та 2-й поверхи, на першому поверсі арка), де проживало 17 осіб, які на момент обрушення були відсутні.

Як повідомлялося, 18 травня в Одесі по вул. Торгова, 20 сталося обрушення частини будівлі чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою на 30 квартир.

фото: Думская