У померлого в Чернівцях із підозрою на COVID-19 немовляти хворобу не підтвердили

У п'ятимісячного хлопчика, який помер у Чернівцях з підозрою на COVID-19, вірусу не виявили.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі Чернівецької ОДА.

"Аналізи 5-місячного хлопчика, який помер у лікарні Чернівців, не підтвердили у нього COVID-19. Наразі в області серед 107 померлих пацієнтів із підтвердженим коронавірусом дітей немає", - сказали у пресслужбі.

Як повідомлялося, раніше у Чернівцях помер п'ятимісячний хлопчик, в якого була підозра на коронавірус. Також дитина мала ВІЛ-інфекцію, народжена від ВІЛ-інфікованої матері. Хлопчик мав вроджену ваду серця, двобічну пневмонію, підозру на коронавірус.

В Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.

Загалом 5 116 пацієнтів в Україні одужали. Померли - 514.

У Чернівецькій області підтвердили 2694 випадки інфікування COVID-19. Із них 609 людей одужали, а 107 пацієнтів померли.