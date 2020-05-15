Президент провів кадрові перестановки в кількох РДА трьох областей
Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України.
Зокрема, глава держави звільнив Віктора Дудечка з посади голови Локачинської РДА Волинської області – як зазначається, у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Василя Бакуна.
Зеленський також звільнив Юрія Золкіна з посади керівника Станично-Луганської РДА Луганської області, теж у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Водночас іншим розпорядженням глава держави призначив Золкіна на цю ж посаду.
Також на Луганщині Президент призначив головою Біловодської РДА Луганської області Катерину Колесникову, а Новоайдарської РДА - Тетяну Новикову.
Ще одним розпорядження Зеленський призначив очільником Монастириської РДА Тернопільської області Галину Молчанову.
Фото: president.gov.ua