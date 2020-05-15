Президент провів кадрові перестановки в кількох РДА трьох областей

Володимир Зеленський змінив одного голову районної державної адміністрації на Волині, перепризначив одного очільника РДА на Луганщині та призначив ще трьох керівників районів у цій області й на Тернопільщині.

Відповідні розпорядження опубліковані на сайті Президента України. Зокрема, глава держави звільнив Віктора Дудечка з посади голови Локачинської РДА Волинської області – як зазначається, у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Іншим розпорядженням на цю посаду призначено Василя Бакуна. Зеленський також звільнив Юрія Золкіна з посади керівника Станично-Луганської РДА Луганської області, теж у зв'язку із закінченням строку повноважень Президента України. Водночас іншим розпорядженням глава держави призначив Золкіна на цю ж посаду. Читайте також: Зеленський призначив голів РДА у двох областях Також на Луганщині Президент призначив головою Біловодської РДА Луганської області Катерину Колесникову, а Новоайдарської РДА - Тетяну Новикову. Ще одним розпорядження Зеленський призначив очільником Монастириської РДА Тернопільської області Галину Молчанову. Фото: president.gov.ua