Зеленський призначив голів РДА у двох областях
Укрінформ
Президент Володмив Зеленський призначив двох голів районних державних адміністрацій у Вінницькій та Донецькій областях.
Відповідні документи від 24 квітня обпуліковані на сайті Офісу Президента.
Зокрема розпорядженням №298/2020-рп Президент призначив Святослава Ніколайчука головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області.
Також у розпорядженні Президента №299/2020-рп повідомляється про призначення Андрія Терещенка головою Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області.