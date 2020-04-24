Зеленський призначив голів РДА у двох областях

Президент Володмив Зеленський призначив двох голів районних державних адміністрацій у Вінницькій та Донецькій областях.

Відповідні документи від 24 квітня обпуліковані на сайті Офісу Президента. Зокрема розпорядженням №298/2020-рп Президент призначив Святослава Ніколайчука головою Жмеринської районної державної адміністрації Вінницької області. Читайте також: Кабмін опублікував розпорядження щодо звільнення Нефьодова та Верланова Також у розпорядженні Президента №299/2020-рп повідомляється про призначення Андрія Терещенка головою Слов'янської районної державної адміністрації Донецької області.