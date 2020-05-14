Держава підтримує будівництво спорткомплексу Рівного – міністр розвитку громад

Держава цілком підтримує таке масштабне будівництво, яким є спортивний комплекс у Рівному.

Про це заявив сьогодні під час робочої поїздки на Рівненщину міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Дійсно, пророблений великий обсяг роботи, але до повного завершення потрібно зробити ще стільки ж. Наразі ми внесли і затвердили зміни до проєктів ДФРР, тож можу з упевненістю сказати – ви маєте державну підтримку у будівництві такого масштабного об’єкту», - відзначив Чернишов під час огляду будівництва спорткомплексу у Рівному.

Повідомляється, що будівельна техніка на об’єкті працює безперервно. Менш як за два роки тут звели два поверхи. Вже облаштовані трибуни майбутньої спортивної арени, встановлюють вітражі, монтують покрівлю. Перша черга спорткомплексу передбачає зведення спортзалу для ігрових видів спорту із трибунами на 3000 місць, тренажерної та роздягальні.

Міністр наголосив: такі спорткомплекси однозначно потрібні. Важливо, щоб такі споруди, як у Рівному, були у всіх обласних центрах.

Наразі об’єкт має фінансування Державного фонду регіонального розвитку, а також місцевого бюджету. Очікують кошти «спортивної» субвенції.

«Переконаний, що спорткомплекс може стати точкою росту регіону і дозволить виховати нові покоління лідерів спортивної галузі. Мультифункціональна арена дасть можливість проводити заходи та події регіонального, державного та міжнародного рівня – бізнесові, культурно-розважальні та спортивні», - розповів голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Також у рамках робочої поїздки міністр оглянув нове пожежне депо, яке перебуває на завершальному етапі будівництва. На першому поверсі розташується пожежна частина,на другому буде сучасний Центр кризових ситуацій. А верхні три поверхи будуть житловими, там обладнано 44 службові квартири.

Як повідомляло агентство, сьогодні на Рівненщині триває робоча поїздка міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишов.

Зранку міністр відвідав село Біла Криниця, яке є центром новоутвореної ОТГ. Він підкреслив, що ця громада – взірець для інших. За його словами, це яскравий приклад ефективної та вдалої реалізації реформи децентралізації.

Під час поїздки міністр ознайомився з будівництвом об’єктів, які реалізуються у рамках програми «Велике будівництво» та за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, перевірив стан виконання завдань уряду, в тому числі щодо протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19.

Починаючи з 1 березня 2020 р. в рамках національного проєкту «Велике будівництво» в Україні на понад 300 об’єктах одночасно почалися будівельні роботи. У планах протягом року зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4000 км доріг. Очікується, що всі плани будуть втілені вже до кінця цього року.

Програма здійснюється в кожному регіоні України за рахунок Державного фонду регіонального розвитку, субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток окремих територій, субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» та коштів місцевих бюджетів. Завдяки цьому проєкту уряд планує створити 150 000 нових робочих місць.