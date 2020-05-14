Плазму зцілених від COVID-19 почали збирати ще в одній області

Житомирський обласний центр крові буде збирати плазму крові від людей, які перехворіли на коронавірус, для виготовлення антитіл.

Про це повідомляє Житомирська обласна рада.

«Наразі в світі та в Україні застосовуються різні методи для лікування хворих на цей вірус. Зокрема, використовують плазму людей, які перехворіли на коронавірус. У плазмі знаходяться антитіла, які сприяють швидшому одужанню хворих на COVID-19. Тому ми започатковуємо проєкт, у рамках якого центр крові буде збирати плазму від людей, які одужали від коронавірусу, для виготовлення антитіл – імуноглобуліну G, що надалі допоможе у лікуванні COVID-19. Тож закликаю жителів області, у тому числі й тих, хто вилікувався від коронавірусу, ставати донорами крові та плазми», - зазначив директор комунального некомерційного підприємства «Обласний центр крові» Анатолій Чугрієв.

Житомирський центр крові починає збирати плазму від тих, хто перехворів на COVID-19 / Фото: Житомирська облрада

Зазначається, що через пандемію COVID-19 та запровадження карантинних заходів кількість донорів в області з березня зменшилась на 30-35%.

Наразі в центрі крові найбільше не вистачає тромбоцитів, які потрібні для лікування онкогематологічних захворювань.

Як повідомляв Укрінформ, в Житомирській області наразі 533 підтверджених випадки коронавірусу, 81 людина одужала, а 12 померло.

Станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4143 пацієнти одужали.