До Дня вишиванки на Херсонщині запропонували прикрасити національними орнаментами будинки

На Херсонщині оголосили обласну акцію «Одягнемо свій край у вишиванку» - мешканців області закликають розпочати підготовку до Всесвітнього Дня вишиванки та прикрасити у традиційні орнаменти вишиванок будівлі, присадибні ділянки, подвір’я, а фото викладати у соуцмережах.

Про це у Faceboоk повідомляє Херсонський обласний центр народної творчості.

«21 травня 2020 року на Херсонщині пройде щорічна обласна акція до Всесвітнього Дня вишиванки, ініціатором якої є Херсонський обласний центр народної творчості. Запрошуємо долучитись до акції і прикрасити у традиційні орнаменти вишиванок будівлі та присадибні ділянки організацій, шкіл, закладів культури, площі, приватні будинки, подвір’я», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, ще можуть бути як вишиті рукотвори, так і друковані банери, розтяжки, мальовані орнаменти, оздоблення квітників у вигляді традиційної вишивки, декорування клумб кольоровим гравієм у вигляді орнаменту та інше.

Тих, хто хоче долучитися до акції, закликають викладати фото на своїх сторінках у Facebook та надсилати на електронну адресу Херсонського обласного центру народної творчості.

Як повідомлялося, в попередні роки у День вишиванки, який відзначається у третій четвер травня, в містах України проходили паради вишиванок та інші масові заходи. Наразі такий формат святкування неможливий.

Уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було заборонено масові культурні та спортивні заходи, припинено заняття в усіх навчальних закладах, закрито дитячі садки, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження послаблені.

Фото: facebook/Херсонський обласний центр народної творчості • ОЦНТ