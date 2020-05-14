На Сумщині COVID-19 найбільше вразив людей у віці від 31 до 60 років

На Сумщині хворих на COVID-19 найбільше серед людей у віці від 31 до 60 років.

Про це у четвер, 14 травня, під час брифінгу повідомив заступник директора Сумського обласного лабораторного центру МОЗ України Михайло Мацюк.

«Найбільше захворілих на коронавірус на Сумщині у віковій групі 31 - 60 років. Таких загалом 84, або 53% від загальної кількості», - розповів Мацюк.

Серед людей у віці старше 60 років підтверджено 28 випадків захворювання корона вірусною інфекцією, також хвороба виявлена у 22 дітей, в тому числі у двох віком до 4 років. Половина неповнолітніх вже вилікувалась.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня у Сумській області 158 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з них 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). 82 людини вилікувались.

В Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нових випадки.