На Сумщині від COVID-19 вилікувалося більше людей, ніж наразі хворіє – лабцентр

На Сумщині від COVID-19 вилікувалося більше людей, ніж зараз хворіє.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«Станом на 14 травня на Сумщині 158 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – на один більше, ніж було напередодні, з них - 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Хворіють зараз 72 особи, з яких 22 госпіталізовані, інші 50 знаходяться на самоізоляції. Решта, а це 82 особи, вилікувалися, з них за останню добу одужала одна людина» - поінформував Збаражський.

За його словами, станом на 14 травня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 39 випадків COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 6, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі і Бурині – по 1. По районах ситуація така: у Конотопському районі виявлено 26 випадків інфікування, Сумському – 11, Кролевецькому - 8, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нових випадки.