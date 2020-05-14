На Сумщині від COVID-19 вилікувалося більше людей, ніж наразі хворіє – лабцентр
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.
«Станом на 14 травня на Сумщині 158 офіційно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 – на один більше, ніж було напередодні, з них - 4 летальні (по два у Конотопському та Кролевецькому районах). Хворіють зараз 72 особи, з яких 22 госпіталізовані, інші 50 знаходяться на самоізоляції. Решта, а це 82 особи, вилікувалися, з них за останню добу одужала одна людина» - поінформував Збаражський.
За його словами, станом на 14 травня випадки захворювання на COVID-19 підтверджені у 9 з 18 районів Сумщини та в 6 із 7 міст обласного значення.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні у Сумах підтверджено 39 випадків COVID-19, Кролевці – 23, Конотопі і Шостці – по 14, Ромнах – 6, Глухові – 5, Охтирці – 4, Білопіллі і Бурині – по 1. По районах ситуація така: у Конотопському районі виявлено 26 випадків інфікування, Сумському – 11, Кролевецькому - 8, Тростянецькому і Глухівському - по 2, Роменському і Недригайлівському - по 1.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 422 нових випадки.