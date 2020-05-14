На Житомирщині для пасічників створили чат, де повідомлятимуть про обробку полів

На Житомирщині для пасічників створили чат, де повідомлятимуть про обробку полів

Укрінформ
У Романівському районі на Житомирщині створили чат у Viber для пасічників та агровиробників, у якому повідомлятимуть про обробку полів хімікатами.

Про це інформують місцеві ЗМІ.

«Романівська РДА створила спільний вайбер-чат пасічників та сільськогосподарських підприємств, в якому бджолярів за 3 дні повідомлятимуть про обробку полів хімікатами», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сільськогосподарські підприємства будуть повідомляти про обробку полів, вказуючи дату, час і місце, назву рослин, що опилюватимуть, а також назву і діючу речовину препарату, тривалість його дії і клас небезпеки для бджіл.

При цьому, обробка рослин має здійснюватися в період відсутності льоту бджіл.

Загалом у Романівському районі є 212 пасічників, із яких 93 мають більше 5 бджолосімей.

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Як повідомляв Укрінформ, на Сумщині, Чернігівщині та Запоріжжі зафіксували масову загибель бджіл, причиною чого може бути обробка полів хімікатами.

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