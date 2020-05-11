На Запоріжжі у двох селах масово гинуть бджоли

В Веселівському районі Запорізької області в двох селах масово гинуть бджоли. Причиною вважають обробку полів хімікатами.

Про це у Facebook повідомив депутат Запорізької обласної ради Дмитро Майстро.

"Вихідний, а в мене зранку «червоний» телефон… Пасічники повідомляють про масову загибель бджіл в селах Зелений гай та Чкалове Веселівського району. Причина – отрутохімікати, якими аграрії в ніч з неділі на понеділок обробили поля", - повідомив Майстро.

За його інформацією, аграрії не повідомили щодо дати та часу розпилення небезпечних речовин.

Тож, пасічники не мали можливості убезпечити бджіл від отруєння. Збитки пасічників, додав депутат, - колосальні.

Аналогічна ситуація нещодавно відбулася і в Новомиколаївському районі.

Фото: Дмитро Майстро, Іван Дорошук