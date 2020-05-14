На Житомирщині спостерігається тенденція зниження захворюваності на COVID-19

На Житомирщині упродовж останніх кількох днів спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності на коронавірус.

На цьому під час брифінгу наголосив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Завдяки відповідальності наших громадян і дотриманню карантинних заходів на сьогодні ми маємо тенденцію до стабільного зниження захворюваності і будемо надіятися, що так буде й далі», - зазначив Суслик.

За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебуває 73 пацієнти, частина з яких уже готуються до того, що їх випишуть.

П’ятеро хворих лікуються у відділеннях інтенсивної терапії, двоє з цих пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.

За минулу добу, 13 травня, на Житомирщині лабораторно підтвердили 3 нові випадки коронавірусу, а 14 хворих одужали. 12 травня кількість хворих зросла на 5 осіб, 11 травня – на 5.

Загалом в області наразі 533 підтверджених випадки коронавірусу, 81 людина одужала, а 12 померло.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4143 пацієнти одужали.