На Житомирщині спостерігається тенденція зниження захворюваності на COVID-19
На цьому під час брифінгу наголосив начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Завдяки відповідальності наших громадян і дотриманню карантинних заходів на сьогодні ми маємо тенденцію до стабільного зниження захворюваності і будемо надіятися, що так буде й далі», - зазначив Суслик.
За його словами, наразі на стаціонарному лікуванні у медзакладах області перебуває 73 пацієнти, частина з яких уже готуються до того, що їх випишуть.
П’ятеро хворих лікуються у відділеннях інтенсивної терапії, двоє з цих пацієнтів підключені до апаратів ШВЛ.
За минулу добу, 13 травня, на Житомирщині лабораторно підтвердили 3 нові випадки коронавірусу, а 14 хворих одужали. 12 травня кількість хворих зросла на 5 осіб, 11 травня – на 5.
Загалом в області наразі 533 підтверджених випадки коронавірусу, 81 людина одужала, а 12 померло.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4143 пацієнти одужали.