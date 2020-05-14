У Харкові хочуть просити в уряду дозволу на відкриття метро

Міська влада Харкова вважає, що треба відновити роботу метрополітену у зв'язку з тим, що після послаблення карантину наземний громадський транспорт міста не справляється з перевезенням пасажирів.

Про це заявила на засіданні виконавчого комітету Харківської міськради заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Після послаблення карантину багато людей вийшли на роботу, і відразу виникло скупчення на зупинках і в громадському транспорті. Тож послаблення карантинних заходів повинно супроводжуватися посиленням транспортних перевезень. Тому, щоб уникнути наслідків епідемічного характеру, треба відкрити метрополітен", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, скупчення людей у наземному транспорті при тому, що метро не працює, є загрозою для виконання карантинних заходів у місті.

"Люди послабили свою відповідальність за виконання умов карантину, хоча ніхто не відміняв носіння масок, рукавичок у крамницях, дотримання дистанції. Потрібно уважно поставитися до цієї ситуації і підняти питання відкриття метро перед урядом", - підкреслила Горбунова-Рубан.

За її словами, Харківський метрополітен ретельно підготувався до карантину: "Придбано багато дезінфекційних розчинів, відпрацьована нічна дезінфекція вагонів і графік прибирання, а також пропускна система. Є можливість дотримувати дистанцію. Тому можна використовувати метрополітен так, щоб уникнути небажаних наслідків".

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня на сайті Харківської міськради розміщено офіційну заяву щодо нібито відкриття метро з 12 травня. Насправді, йдеться у заяві, мер Харкова Геннадій Кернес сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "Страна" про те, що є бажання відкрити метрополітен з початком ослаблення карантину. Але при цьому було акцентовано увагу на тому, що, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, це може статися лише на третьому етапі виходу з карантину або ж за окремим рішенням уряду. Разом з тим, відзначено у заяві, мер Харкова і відповідні структурні підрозділи Харківської міської ради роблять все можливе, щоб переконати Кабмін у необхідності відновлення роботи метрополітену.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

13 травня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що транспорт в Ураїні почне поступово відновлювати свою работу на третьому етапі послаблення карантинних заходів.

Станом на ранок 14 травня в Україні підтверджено 16 847 випадків COVID-19, з них 422 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, 4 143 пацієнти одужали.